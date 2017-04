Bartra moedigt Dortmund aan vanaf tribune in Monaco

Bartra werd acht dagen terug getroffen door rondvliegend glas van de ramen in de bus. Hij moest worden geopereerd aan een gebroken botje in zijn rechterhand en lag een paar dagen in het ziekenhuis. Zaterdag mocht de 26-jarige verdediger weer naar huis. Dortmund verwacht dat Bartra over een maand weer in actie kan komen.