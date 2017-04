Barça gelooft er nog in: We gaan tegen Juve enorme risico's nemen

,,Ik weet zeker dat we op een bepaald moment dicht bij een comeback zullen komen'', blikt hij vooruit op de return van woensdag met Juventus in de kwartfinale. ,,We gaan enorme risico's nemen. Misschien gaan we wel met acht spitsen spelen. We hebben werkelijk niets te verliezen.''

Barcelona begint het duel met een achterstand van 3-0. Het gewonnen competitieduel van zaterdag met Real Sociedad (3-2) gaf weinig hoop op een stunt als tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League (6-1). ,,Maar we hebben wel gevochten'', verdedigde Enrique zich. ,,Zelfs als je Einstein niet bent, wist je dat dit een zware wedstrijd zou worden. We zitten in een fase dat tegenstanders ons een beetje pijn doen en dat heeft uiteindelijk wat invloed op het vertrouwen, maar we doen nog op alle fronten mee en deze overwinning geeft ons extra kracht.''