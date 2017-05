Ajax kan indrukwekkende race niet bekronen

Veel kon voor Ajax samenvallen in de Friends Arena van Stockholm. Exact veertien maanden na de sterfdag van Johan Cruijff kon de club in de stad op veertien eilanden weer een prijs winnen. De vorige Europese trofee werd ook op 24 mei gevierd, 22 jaar geleden in 1995. Patrick Kluivert was de matchwinnaar van toen. Zoonlief Justin kon in zijn voetsporen treden.

Het had zo mooi kunnen zijn, maar liep allemaal anders voor Ajax tijdens de eerste Europese finale van de club sinds 21 jaar. Manchester United verdedigde te gegroepeerd en vakkundig om echt in gevaar te komen. Dat was jammer voor Ajax, dat dit seizoen zo aangenaam wist te verrassen in de Europa League. De formatie won een poule met Standard Luik, Panathinaikos en Celta de Vigo.

Vervolgens werd Legia Warschau uitgeschakeld. Genieten was het tijdens de thuiswedstrijden tegen FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon. Bibberen in de returns van die laatste twee clubs uit Duitsland en Frankrijk.

Met de jongste ploeg van de Europa League bereikte Ajax met aantrekkelijk voetbal de finale. Alleen dat al is een prestatie van formaat. De basisploeg van Ajax tegen Manchester United kostte nog geen 20 miljoen euro. Dat kwam vooral door Hakim Ziyech (12 miljoen) en Davinson Sánchez (5 miljoen). United betaalde alleen al 105 miljoen euro voor Paul Pogba.

Ajax kon als eerste club na de Champions League, Europa Cup 1, Europa Cup 2, UEFA Cup ook de Europa League winnen. Dat lukte dus niet. De teleurstelling over een gemiste tiende Europese hoofdprijs was begrijpelijk groot. Straks als het grootste verdriet enigszins is verwerkt, dan mogen trainer Bosz en zijn spelers ook trots zijn. Een Nederlandse club in de finale van de Europa League tegen Manchester United. Wie had dat in het begin van het seizoen durven te voorspellen?