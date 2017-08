Van Persie opnieuw onderuit met 'Fener'

Roman Neustaedter bracht Fenerbahçe in de 61e minuut op voorsprong. Jaba Jigauri maakte zeven minuten later gelijk. Nikola Gligorov bezorgde Vardar in de slotfase zelfs nog de winst.

Van Persie werd na 58 minuten gewisseld. Grote vraag is of bondscoach Dick Advocaat hem opneemt in zijn keurkorps voor de komende duels in de WK-kwalificatie met Frankrijk en Bulgarije. Van Persie maakt wel deel uit van de voorlopige selectie van Oranje. Het laatste optreden van Van Persie in de nationale ploeg dateert van 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen.