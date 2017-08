Keizer: Nog niet met Dolberg gesproken over bod van AS Monaco

Of de transfergeruchten rondom de Deense spits invloed hebben op de jongeling weet Keizer dan ook niet. Over de mogelijkheid om Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg eventueel samen in de spits te laten spelen, is Keizer duidelijk: ,,We denken daar over na, maar het is niet zo dat we dat op het trainingsveld al hebben uitgeprobeerd."