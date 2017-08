Huntelaar: We hebben het aan onszelf te wijten

,,Iedereen is teleurgesteld natuurlijk", vertelt de spits, die in de rust Donny van de Beek verving, tegenover de camera's van Ziggo Sport. ,,Iedereen weet dat we het aan onszelf te wijten hebben. We hadden de wedstrijd goed gedraaid in korte tijd, maar dan geven we het zomaar weer weg. Dat moet beter, want anders heb je geen basis om wedstrijden over de streep te trekken."