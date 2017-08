Dapper FC Utrecht buigt in verlenging voor Zenit

Het Europese avontuur van FC Utrecht zit erop. Zenit was na verlenging met 2-0 te sterk. De 1-0 overwinning in Utrecht bleek niet voldoende voor FC Utrecht. Een Utrechts doelpunt in de tweede helft van de verlenging werd afgekeurd. De Spaanse arbiter zag een duwfout in de actie van Sander van de Streek.

Door Nils de Kruijff

FC Utrecht leek de openingsfase ongeschonden door te komen, maar na een snelle omschakeling van Zenit in de negende minuut kon Kokorin uit de rug lopen van Ramon Leeuwin. Hij rondde beheerst af en zette Zenit op 1-0 voorsprong. De stunt van FC Utrecht in eigen huis was daarmee binnen no time hersteld door de Russen.

Na die openingsgoal was FC Utrecht het spoor een tijdje bijster. Pas na een kwartier kwam FC Utrecht weer voor het eerst in de buurt van het Russische doel, maar Gyrano Kerk treuzelde te lang waardoor de kans verloren ging. Zenit had voor rust weinig te duchten van de Domstedelingen en FC Utrecht mocht zeker niet klagen dat het bij rust slechts 1-0 stond.

Jensen redt FC Utrecht

FC Utrecht kwam beter uit de kleedkamer en nam in het begin van de tweede helft het initiatief. Sander van de Streek kreeg een goede schietkans, maar hij kapte de bal in plaats van hem te schieten. Een minuut later kopte Edson Braafheid een corner in, maar de bal trof een medespeler.

Daarna kreeg Zenit weer meer grip op de wedstrijd. Balverlies van Ayoub leidde weer tot een grote kans van Zenit, maar een grotere achterstand bleef Utrecht vooralsnog bespaard. In de 62ste kreeg Zenit opnieuw een fraaie kans, maar Jensen redde, zoals wel vaker in deze return van de play-offs.

Yassine Ayoub (L) of FC Utrecht in action against Aleksandr Kokorin (R) of FC Zenit during the UEFA Europa League play off second leg match match between FC Utrecht and FC Zenit, in St. Petersburg, Russia, 24 August 2017.

Brutaler

Toch durfde FC Utrecht in de tweede helft wat brutaler te gaan spelen. Dat resulteerde in de 69ste minuut in een schot van Labyad, die even dacht voor de gelijkmaker te zorgen. Zenit-doelman Lunev kon er echter nog een hand tegen krijgen.

Het spel golfde heen en weer en beide ploegen gingen op zoek naar het bevrijdende doelpunt, maar het bleef 1-0. Verlenging en/of penalty's moest een beslissing gaan brengen.



Overtreding

In die verlenging kreeg Zenit al snel een dot van een kans uit een corner, maar ook nu was David Jensen weer de grote sta-in-de-weg. Vijf minuten later behoedde de uitblinkende Jensen zijn ploeg opnieuw voor een tegentreffer. Zenit bleef stormen en de ploeg van Erik ten Hag kwam er nauwelijks meer aan te pas. In de laatste minuut van de eerste verlenging ging het dan toch mis voor FC Utrecht. Opnieuw was Kokorin de doelpuntenmaker. FC Utrecht dacht nog te scoren in de tweede verlenging, maar arbiter Del Cerro Grande zag dat er een overtreding aan vooraf ging. Een slotoffensief van FC Utrecht leverde niets op.