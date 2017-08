Celtic ondanks vier tegengoals naar groepsfase Champions League

De Celtic-fans zullen vooraf nauwelijks slecht geslapen hebben in aanloop naar de return in Kazachstan, maar echt overtuigend was de prestatie van hun ploeg vandaag niet. Nadat Kristoffer Ajer de bal na een krap half uur in eigen doel had gewerkt en FC Astana daarmee op voorsprong bracht, leek Scott Sinclair niet veel later de beslissing te brengen met de 1-1.