Bas Dost scoort ook als invaller voor Sporting

Bij een stand van 1-1 mocht de international in de 59ste minuut invallen waarna zijn ploeg in het laatste halfuur alsnog wegliep naar een royale zege: 1-5.



Dost bracht de vierde treffer op zijn naam. De andere doelpunten van Sporting kwamen voor rekening van Seydou Doumbia, Marcus Acuna, Gelson Martins en Rodrigo Battaglia.



Het eerste duel in Lissabon eindigde vorige week in 0-0. Tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League komt Sporting donderdag in Monte Carlo in pot 4. Feyenoord is in dezelfde groep ingedeeld en kan derhalve de Portugese club niet als tegenstander treffen.