Zuid-Korea naar WK, Syrië mag blijven dromen van stunt

Iran leek dankzij twee treffers van Sardar Azmoun met 2-1 te winnen, maar in de slotseconden van de wedstrijd zorgde Omar Al Somah alsnog voor blijdschap in het Syrische kamp. Zijn treffer hielp Syrië aan een plek in de play-offs.



De uitslag in Teheran zorgde ook voor grote opluchting bij Zuid-Korea, dat teleurstelde met een 0-0 gelijkspel in Oezbekistan. Omdat Syrië niet won plaatsten de Koreanen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland. Voor Oezbekistan waren de druiven zuur - het land eindigde door de late Syrische treffer als vierde in de groep.



In de andere groep in de Aziatische zone kan Bert van Marwijk zich vanavond met Saoedi-Arabië verzekeren van het WK. Een thuisoverwinning op het al geplaatste Japan volstaat.



De landen die al zeker zijn van het WK zijn gastland Rusland, Brazilië, België, Mexico, Japan, Iran en Zuid-Korea.