Zorgen om Carrasco bij Atlético

Yannick Carrasco liep tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen Villarreal (0-1) een schouderblessure op. De Belgische aanvaller was aanvankelijk gespaard door trainer Diego Simeone, maar kwam kort na rust als invaller alsnog binnen de lijnen. Een kwartiertje later moest Carrasco met een van pijn vertrokken gezicht weer naar de kant.



De nummer tien van Atlético greep na een botsing met een tegenstander naar zijn rechtersleutelbeen. De medische staf van de Madrilenen kon na het eerste onderzoek nog geen conclusie trekken over de ernst van de schade. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoe lang Carrasco is uitgeschakeld.



De ploeg van Simeone speelt zaterdag in La Liga tegen Las Palmas en gaat drie dagen later op bezoek bij Real Madrid.