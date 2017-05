Zo zag het leven van ManCity-wonderkind Gabriel Jesus eruit tijdens het WK 2014

Jesus - tegenwoordig goed voor een weeksalaris van 85 duizend euro per week - verfde drie jaar geleden nog de straten in zijn wijk, een achterbuurt van Sao Paulo. Op blote voeten en gekleed in een voetbalshirt. Hij plaatste vandaag foto's van het tafereel op Instagram en Twitter.



Jesus speelde op dat moment in de jeugd van Palmeiras. Hij debuteerde een jaar na het WK in de hoofdmacht en daarna ging het snel. Inmiddels scoort de Braziliaan aan de lopende band in de Premier League en heeft hij zes interlands achter zijn naam (vier doelpunten).



De ontboezeming van Jesus kan op veel positieve reacties rekenen. Hij liet met een video waarin hij op straat voetbalt met kinderen in Brazilië zien zijn roots niet te zijn vergeten.