Ziyech beste speler van derde speeldag in het Afrikaanse kwalificatietoernooi

Hazard hoopt op snelle terugkeer Costa bij Chelsea: 'Fantastisch persoon'

16:13 Eden Hazard heeft er op aangedrongen dat Diego Costa terugkeert bij Chelsea. De Spaanse spits leeft in onmin met coach Antonio Conte. Costa wacht in Brazilië af op de dingen die komen gaan, nadat hij eerder Chelsea ervan had beschuldigd hem 'als een crimineel' te hebben behandeld.