Zaza tekent voor vier jaar bij Valencia

VIDEO: Anderlecht vergeet uit te lopen op Club Brugge

9 april Anderlecht is er zondag niet in geslaagd te profiteren van het puntenverlies van Club Brugge. De koploper in de Belgische voetbalcompetitie kwam in eigen stadion niet verder dan 0-0 tegen AA Gent. Club Brugge had een dag eerder 1-1 gespeeld tegen Charleroi. Anderlecht behoudt zo vier punten voorsprong op Brugge.