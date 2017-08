WK-kwalificatie Afrika: vaste klanten dreigen WK te missen

Stand van zakenDe beslissende fase van de kwalificaties voor het WK in Rusland breekt aan. We maken daarom een overzicht van alle continenten.

Door Tim Hartman

In totaal gingen 53 Afrikaanse landen de strijd met elkaar aan om vijf WK-tickets. Inmiddels zijn er nog maar twintig landen over. Zij spelen, verdeeld in vijf groepen van vier, voor de groepswinst. Want alleen dat is genoeg om in de zomer van 2018 het vliegtuig naar Rusland te mogen pakken.

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de CAF starten de 26 landen die het laagst genoteerd staan op de wereldranglijst. Volgens het knock-outsysteem blijven er dertien landen over die de twee ronde spelen. In die ronde stromen ook de 27 sterkste landen van Afrika in. Wederom een knock-outronde halveert het deelnemersveld van veertig landen waarna twintig landen het verdeeld over vijf groepen tegen elkaar opnemen. In die fase zijn we nu beland. En ondanks het gevaar van de knock-outrondes doen alle favorieten nog mee.

Groep A

Congo-Kinshasa, ook wel DR Congo, heette tot 1994 Zaïre en deed onder die naam mee aan het WK 1974 in West-Duitsland. Daarna deed het land nooit meer mee aan een wereldkampioenschap voetbal, maar daar zou in 2018 zomaar eens verandering in komen. Het komende tweeluik tegen Tunesië (1 en 5 september) wordt enorm belangrijk. Beide landen wonnen van Guinee en Libië. Wie na 5 september bovenaan staat, heeft veruit de beste papieren voor deelname in Rusland.

31 augustus/1 september: Guinee - Libië, Tunesië - Congo-Kinshasa

4/5 september: Libië - Guinee, Congo-Kinshasa - Tunesië

2 oktober: Guinee - Tunesië, Libië - Congo-Kinshasa

6 november: Tunesië - Libië, Congo-Kinshasa

Groep B

Groep B mag met recht de poule des doods genoemd worden. Nigeria deed vijf van de laatste zes WK's mee, Kameroen, in februari nog winnaar van de Afrika Cup, is het Afrikaanse land met de meeste WK-deelnames (zeven keer) en Algerije was er de laatste twee WK's in Zuid-Afrika en Brazilië ook bij. Na de eerste twee wedstrijden heeft Nigeria de eerste mentale tik uitgedeeld. De ploeg won met 2-1 van Zambia en met 3-1 van Algerije. Kameroen kwam tegen die twee tegenstanders niet verder dan tweemaal 1-1. Op 1 en 4 september spelen Nigeria en Kameroen tweemaal tegen elkaar. Heeft Nigeria dan al zo goed als zeker WK-deelname binnen of streeft Kameroen The Super Eagles voorbij? Of kunnen Zambia en Algerije nog profiteren?

1/2 september: Nigeria - Kameroen, Zambia - Algerije

4/5 september: Kameroen - Nigeria, Algerije - Zambia

2 oktober: Nigeria - Zambia, Kameroen - Algerije

6 november: Zambia - Kameroen, Algerije - Nigeria

Groep C

Ivoorkust was er de laatste drie WK's bij en gaat ook nu weer aan de leiding in groep C. Voor de neutrale fans is deze groep niet de meest sensationele om te volgen. Drie van de vier wedstrijden eindigden in 0-0. Enkel Ivoorkust - Mali (3-1) leverde doelpunten op. Voor Les Éléphants volgt nu op 2 en 5 september een tweeluik met Gabon, waar Pierre-Emerick Aubameyang hoopt eindelijk weer te scoren voor zijn land. Het andere tweeluik gaat tussen het Marokko van de weer opgeroepen Hakim Ziyech en Mali.

1/2 september: Marokko - Mali, Gabon - Ivoorkust

5 september: Ivoorkust - Gabon, Mali - Marokko

2 oktober: Marokko - Gabon, Mali - Ivoorkust

6 november: Ivoorkust - Marokko, Gabon - Mali

Groep D

Burkina Faso werd derde op de Afrika Cup van dit jaar en zet die vorm voort in de WK-kwalificatie. In een lastige poule met Zuid-Afrika en Senegal gaat het land van Bertrand Traoré als koploper richting de wedstrijden tegen Senegal. Die ploeg hoopt zich met Liverpools Sadio Mané in de gelederen te herstellen van de nederlaag tegen Zuid-Afrika. Een doelpunt van Thulani Serero zorgde in die wedstrijd voor een 2-1 zege van Bafana Bafana en daarmee nemen de Zuid-Afrikanen voorlopig een tweede plek in groep D in.

1/2 september: Kaapverdië - Zuid-Afrika, Senegal - Burkina Faso

5 september: Zuid-Afrika - Kaapverdië, Burkina Faso - Senegal

2 oktober: Kaapverdië - Senegal, Zuid-Afrika - Burkina Faso

6 november: Burkina Faso - Kaapverdië, Senegal - Zuid-Afrika

Groep E

Welk land stopt Egypte, verliezend finalist bij de Afrika Cup, in groep E? En vooral: wie stopt de in bloedvorm verkerende Mohamed Salah? De Liverpool-speler scoorde al tweemaal in de eerste twee wedstrijden van de WK-kwalificatie en had daarmee een groot aandeel in de koppositie in groep E.

Het antwoord op bovenstaande vraag lijkt: Oeganda. Dat land won vanmiddag het onderlinge duel met 1-0, en neemt daarmee de koppositie over. De volgende wedstrijd spelen beide landen ook tegen elkaar, in Egypte. Ghana daarentegen lijkt voor het eerst sinds 2002 weer eens een WK te moeten gaan missen.

31 augustus/1 september: Oeganda - Egypte, Ghana - Congo-Brazzaville

5 september: Egypte - Oeganda, Congo-Brazzaville - Ghana

2/8 oktober: Egypte - Congo-Brazzaville, Oeganda - Ghana

6 november: Congo-Brazzaville - Oeganda, Ghana - Egypte