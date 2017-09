Wit-Rusland - Zweden

Eerste WK voor IJsland ver weg

2 september IJsland heeft een verrassende nederlaag geleden bij Finland in de WK-kwalificatie. Eén van de verrassingen van het EK van vorig jaar in Frankrijk ging met 1-0 onderuit in Tampere. Finland wist in de eerste zes WK-kwalificatieduels slechts één puntje te verzamelen. IJsland deelde de koppositie met Kroatië en is na vanavond verder weg dan ooit van zijn eerste WK uit de geschiedenis.