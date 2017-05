Wijnaldum levert twee assists af in doelpuntrijk duel Liverpool

Liverpool heeft in de Premier League flink uitgehaald in de uitwedstrijd tegen West Ham United. De ploeg van coach Jürgen Klopp zegevierde in Londen met 4-0. Voor de bezoekers kwamen Philippe Coutinho (twee), Daniel Sturridge en Divock Origi tot scoren. Basisspeler Georginio Wijnaldum kreeg twee assists op zijn naam.