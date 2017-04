Wenger weet niets van interesse Arsenal in Overmars

Wenger is al 21 jaar manager van Arsenal en combineert dat met de eindverantwoordelijkheid over de selectie van de club. De Fransman, die in Londen zwaar onder vuur ligt vanwege de slechte prestaties, heeft zijn contract nog steeds niet verlengd. Over Overmars wil hij niet veel kwijt. ,,Ik weet er niets van. Ik hou van Marc, maar het is altijd moeilijk. In deze samenleving besteden we te veel tijd aan oppervlakkige dingen."



Over zijn toekomst bleef Wenger - als altijd - schimmig. ,,Ik richt me alleen op wat belangrijk voor mij is: de prestaties van het team."