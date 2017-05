Weerzien Metgod met Real Madrid

Doel­pun­ten­fes­tijn bij belangrijk duel in de Bundesliga

5 mei Het belangrijke duel in de race om Europees voetbal tussen 1. FC Köln en Werder Bremen is vanavond uitgemond in een waar doelpuntenfestijn. De thuisploeg won met 4-3 en ging over Bremen heen, dat voor het eerst in twaalf competitiewedstrijden weer eens verloor.