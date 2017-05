Waterman kampioen met Apoel Nicosia

Leverkusen neemt afscheid van coach Korkut

19:25 In de Bundesliga gaat Bayer Leverkusen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Interim-trainer Tayfun Korkut kreeg vandaag na de remise thuis tegen FC Köln (2-2) te horen dat hij geen nieuw contract krijgt. Door het puntje in eigen huis is Leverkusen nu zeker van behoud op het hoogste niveau.