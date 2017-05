Voorzitter Marokkaanse voetbalbond rekent op Ziyech

Hakim Ziyech heeft in Nederland laten blijken geen trek te hebben om zich aan te sluiten bij de Marokkaanse selectie voor de interlands met Oranje (31 mei) en Kameroen (10 juni). Hij zou niet kunnen opschieten met bondscoach Hervé Renard. Faouzi Lakjaa, voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, gaat er nog altijd vanuit dat de Ajacied zich morgen in Agadir meldt.

Door Tijani Goullet

,,Meldt Ziyech zich op 25 mei in Agadir, dan heeft hij dus de uitnodiging geaccepteerd. Doet hij dit niet, dan zullen we andere maatregelen treffen om dit op te lossen. Maar op dit moment mag niemand hem iets kwalijk nemen”, aldus Lakjaa tegen het Marokkaanse medium Hespress (zie video onder, vanaf 47.23). Hij lichtte verder niet toe wat de gevolgen zullen zijn als Ziyech zich niet bij de Marokkaanse selectie voegt.

De bondsvoorzitter, die van mening is dat Ziyech zijn persoonlijke gevoelens opzij moet zetten, nam zelf contact op met de Ajacied toen hij de berichten in de Nederlandse media tot zich kreeg. ,,Hij zei erg teleurgesteld te zijn omdat hij niet is opgeroepen voor de Afrika Cup in Gabon. Ik heb hem uitgelegd dat het Marokkaans elftal binnenkort weer in actie komt voor de kwalificatie van de Afrika Cup en het WK.’’

Ramadan

Marokko speelt op 31 mei in Agadir tegen Oranje. Dat gebeurt tijdens de ramadan op een tijdstip waarop de Marokkaanse spelers en supporters niet mogen eten of drinken. Mogelijk zullen enkele internationals op de wedstrijddag wel eten. Aanvankelijk was het duel gepland om 22.00 uur plaatselijke tijd, dus na zonsondergang. Op verzoek van de KNVB is dat verplaatst naar 17.30 uur plaatselijke tijd (19.30 uur in Nederland). Op die manier kunnen de spelers direct doorvliegen naar het trainingskamp in Portugal. De wedstrijd was aanvankelijk in Casablanca gepland, maar de lichtmasten daar zouden niet goed genoeg zijn voor een interland. Daarom is er uitgeweken naar Agadir.

De Leeuwen van de Atlas nemen het daarna in het kader van de Afrika Cup-kwalificatie op tegen Kameroen. Marokko speelt op 28 augustus de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mali. Het West-Afrikaanse land was aanvankelijk door de FIFA geschorst vanwege inmenging van de overheid, maar die straf is inmiddels opgeheven. Marokko bezet na twee speelrondes de derde plek, Mali staat laatste en vierde. Koploper Ivoorkust heeft twee punten meer dan Gabon (tweede) en Marokko. Mali staat op één punt. Alleen de winnaar van de groep mag naar het WK, volgend jaar in Rusland.

#بث_مباشر لقجع يتحدث عن "فساد البطولة" والمونديال والمنتخب بث_مباشر لقجع يتحدث عن "فساد البطولة" والمونديال والمنتخب