Vijf vragen over de belastingzaak van Lionel Messi

Waarom is Lionel Messi veroordeeld?

In 2013 kwam aan het licht dat Messi met behulp van zijn vader Jorge Horácio de Spaanse fiscus tussen 2007 en 2009 zou hebben benadeeld met verzwegen inkomsten uit portretrechten. Hij had na sponsordeals met onder meer Pepsi en Adidas 4,1 miljoen euro moeten afdragen aan de fiscus. Messi en zijn vader sluisden dat geld volgens de rechtbank weg naar fictieve bedrijven in belastingparadijzen als Belize en Uruguay.



Messi heeft vanaf het begin in alle toonaarden ontkend iets te hebben geweten van de fraude. Naar eigen zeggen had hij de documenten zonder te lezen ondertekend, omdat hij zijn vader en adviseurs blindelings vertrouwde. ,,Ik maak me alleen zorgen om het voetbal. Ik heb getekend wat mijn vader mij vertelde te tekenen'', aldus de Argentijnse superster vorig jaar in de rechtbank. Messi en zijn vader betaalden in september 2013 al 5 miljoen euro (de 4,1 miljoen + rente) als een 'correctie' nadat een onderzoek tegen het tweetal was geopend.