Viergever kreeg overal kramp bij doelpunt

Ver in de tweede verlenging was de 26-jarige Viergever verantwoordelijk voor de 3-1 waardoor Ajax zich plaatste voor de halve finale van de Europa League. De 3-2 van Amin Younes besliste het duel volledig.

,,Die gozer schoot volgens mij tegen me aan'', zei Viergever voor de camera van RTL7. ,,Eigenlijk heb ik het niet gezien. Ik kreeg overal kramp en iedereen sprong daarna op mij. Het was zo gaaf."

Voor Viergever was het de derde keer dat hij in de kwartfinale van een Europees toernooi stond. Nooit kwam hij een ronde verder. ,,Dit is een fantastisch resultaat, wat een ontknoping. Ik moet het nog beseffen. We hebben laten zien dat we een hecht team zijn."