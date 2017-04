VIDEO: Anderlecht vergeet uit te lopen op Club Brugge

Anderlecht is er zondag niet in geslaagd te profiteren van het puntenverlies van Club Brugge. De koploper in de Belgische voetbalcompetitie kwam in eigen stadion niet verder dan 0-0 tegen AA Gent. Club Brugge had een dag eerder 1-1 gespeeld tegen Charleroi. Anderlecht behoudt zo vier punten voorsprong op Brugge.