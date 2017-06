Vidal grote man in oefenzege Chili

Van der Vaart over 'sterallures': Heb nooit een vierde plaats gevierd

9:57 Volgens Rafael van der Vaart valt het wel mee met de sterallures waar zijn trainer Jess Thorup hem gisteren van betichtte. De middenvelder van FC Midtjylland dook meteen na het duel met Randers (3-0) de catacomben in en sloeg het feestje van zijn ploeggenoten over. ,,Ik heb nog nooit een vierde plek gevierd en dat was ik gisteren ook niet van plan."