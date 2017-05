VfL Wolfsburg gered door kanonskogel Vierinha

VfL Wolfsburg speelt ook volgende seizoen in de Bundesliga. De ploeg van de Nederlandse coach Andries Jonker won vanavond het duel om een plek in de hoogste Duitse voetbalcompetitie met 1-0 van Eintracht Braunschweig. De eerste wedstrijd was ook in 1-0 voor 'die Wölfe' geëindigd.

Braunschweig moest winnen na de nederlaag in Wolfsburg. De ploeg van Torsten Lieberknecht probeerde dat ook wel, maar kon maar moeilijk openingen vinden in de hechte defensie van de tegenstander. De bezoekers werden bij vlagen gevaarlijk en zagen in de eerste helft een treffer van Mario Gómez afgekeurd worden.

Een verwoestend schot van de Portugees Vieirinha uit tweede lijn maakte vlak na rust aan alle dromen van Braunschweig een eind. Zo kan de ploeg die vorig seizoen nog de kwartfinale van de Champions League haalde, ook in augustus starten in de Bundesliga.

Andries Jonker werd eind februari aangetrokken om de miljoenenploeg uit het diepe dal te halen. Hij was de vervanger van de ontslagen Valérien Ismaël, die het stokje in oktober had overgenomen van Dieter Hecking. Jonker was van 2012 tot 2014 onder Felix Magath en Hecking assistent bij Wolfsburg.

Met de Nederlander kende de ploeg aanvankelijk een opleving, maar in de laatste speelronden kwam de degradatiestreep toch weer in zicht. In een direct duel met concurrent Hamburger SV werd Wolfsburg veroordeeld tot het spelen van ‘Relegationsspiele’, de wedstrijden om promotie/degradatie met de nummer drie uit de 2. Bundesliga.