Van Wolfswinkel maakt overstap van Vitesse naar FC Basel

Van Wolfswinkel keerde vorig jaar terug bij Vitesse, de club hij in 2003 zijn profdebuut had gemaakt. Daarna speelde hij voor FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis. De laatste jaren zat Van Wolfswinkel veel op de bank, maar Bij Vitesse kwam hij weer wekelijks aan spelen toe.

Hij scoorde 20 keer in 28 competitieduels, waarmee hij één doelpunt achterbleef op topschutter Nicolai Jørgensen van Feyenoord. Daarnaast scoorde Van Wolfswinkel twee keer in de gewonnen bekerfinale tegen AZ (2-0) op zondag 30 april, waarmee hij Vitesse de eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie bezorgde. Na de bekerfinale gaf Van Wolfswinkel aan graag met Vitesse de groepsfase de Europa League in te gaan, maar nu kiest hij dus voor de overstap naar FC Basel. De club werd de afgelopen tien jaar liefst negen keer kampioen van de Swiss Super League en speelt komend seizoen in de groepsfase van de Champions League.