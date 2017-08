Van Marwijk baalt na verlies met Saudi-Arabië: 'Verloren op inzet en strijd'

Het was voor Van Marwijk en zijn ploeg de tweede nederlaag op rij. In juni was Australië met 3-2 te sterk, waardoor deelname aan het WK opeens een stuk verder weg is voor Saudi-Arabië. ,,In Australië hebben we het onnodig weggegeven, en nu verliezen we weer totaal onnodig'', sprak een balende Van Marwijk, die bij Saudi-Arabië wordt geassisteerd door Adrie Koster en zijn schoonzoon Mark van Bommel. ,,In de tweede helft lieten we zien beter te kunnen voetballen dan de Verenigde Arabische Emiraten, maar we verloren te veel duels, zowel door de lucht als over de grond. En daar draait het ook om in voetbal. Alleen leuk en aantrekkelijk spelen is niet genoeg. We hebben het verloren op inzet en strijd.''