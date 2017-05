Van Dijk dit seizoen zeker niet meer in actie voor Southampton

Sporting Gijón ondanks zege gedegradeerd

0:11 Sporting Gijón is de derde club in de Spaanse competitie die is gedegradeerd. De nummer achttien uit La Liga won zondag nog wel zijn wedstrijd bij Eibar met 1-0, maar zag ook concurrenten Leganés (1-1 bij Athletic Bilbao) en Deportivo La Coruña (0-0 tegen Villarreal) beide een punt pakken.