Uitzinnige Lozano kopt Mexico naar WK in Rusland

Ook Costa Rica deed goede zaken. De ploeg bezet voorlopig de tweede plek in de poule na de 2-0 winst op de Verenigde Staten.



Met slechts acht punten uit zeven wedstrijden bezet de VS de derde plek in de kwalificatiegroep voor Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. De bovenste drie van de in totaal zes ploegen plaatsten zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vier speelt in de play-offs tegen een Aziatisch land.



Costa Rica domineerde de wedstrijd tegen de VS. Na een half uur resulteerde dat in de eerste treffer voor de ploeg. Spits Marco Ureña schoot de bal op aangeven van aanvoerder Bryan Ruiz langs de Amerikaanse doelman Tim Howard.



In de tweede helft kwamen de Amerikanen iets beter in de wedstrijd, maar een echte bedreiging vormde de ploeg niet voor Costa Rica. Tien minuten voor het einde scoorde Ureña opnieuw en bracht de eindstand daarmee op 2-0."



,,We hebben nog drie wedstrijden te gaan, dus kwalificatie is nog steeds mogelijk'', zo reageerde de Amerikaanse coach Bruce Arena. ,,Vandaag hebben we verloren van een ploeg die beter was dan wij. We moeten dit snel achter ons laten en ons op de andere duels gaan richten."