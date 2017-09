UEFA opent onderzoek naar financiën Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, dat in handen is van een financieringsmaatschappij uit Qatar, smeet de afgelopen maanden met miljoenen. De kapitaalkrachtige club verzekerde zich voor 222 miljoen euro van de komst van Neymar (FC Barcelona).

Mbappé

Critici dachten donderdag al dat PSG een onderzoek van de UEFA vreesde. Om die reden zou Mbappé niet meteen gekocht zijn, zodat de enorme investering zo in het volgende boekjaar valt. Europese voetbalclubs moeten zich van de UEFA aan allerlei financiële regels houden. In het kort komt het er op neer dat ze op lange termijn niet meer geld mogen uitgeven dat dat er binnenkomt. Ook mag een club niet meer dan 70 procent van de omzet aan spelerskosten betalen.

Omzet

Barcelona vertelde na het vertrek van Neymar zeker te weten dat PSG zich niet aan de regels van Financial Fairplay houdt. Dat is nog maar de vraag want de club heeft met een omzet van zo'n 520 miljoen wel wat te besteden. Bovendien was PSG innovatief tijdens de deal met Neymar. Officieel heeft de Braziliaan zichzelf vrijgekocht, nadat hij ambassadeur is gemaakt van het WK van 2022 in Qatar.