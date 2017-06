TT: Ten Cate heeft geen interesse in Ajax

Bosz wilde niet naar Leverkusen

Peter Bosz gaat naar Borussia Dortmund , maar het niet de enige Bundesliga-club die achter hem aanzat. Volgens Bild heeft Bayer Leverkusen eerder geïnformeerd bij de trainer. Bosz verkocht de nummer 12 van afgelopen seizoen in de Bundesliga echter 'nee'. Leverkusen is na het ontslag van Roger Schmidt in maart op zoek naar een trainer. De club gaat niet verder met interim-trainer Tayfun Korkut.

Ajax hoeft Ten Cate niet te bellen

Nu het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund rond is, hoeft Ajax niet aan te kloppen bij Henk ten Cate. De werkloze oefenmeester laat tegenover de NOS weten geen interesse te hebben in een terugkeer naar de club waar hij in 2006 en 2007 de leiding had. ,,Niemand kan mij nog bellen", was Ten Cate duidelijk. Hij was eind april dicht bij het bondscoachschap van Oranje, maar de KNVB koos toch voor Dick Advocaat. In het trainen van clubs heeft Ten Cate geen trek meer. ,,Nee, absoluut niet."