TT: Milan wil 60 miljoen betalen voor Morata, Mandzukic langer bij Juve

Mandzukic langer bij Juventus

Totti's laatste wedstrijd voor AS Roma

Francesco Totti heeft bevestigd dat hij zondag zijn laatste wedstrijd voor AS Roma speelt. ,,Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Roma-Genoa, zondag 28 mei 2017, is de laatste keer dat ik het Roma-shirt draag’’, meldde de 40-jarige aanvaller op Twitter. ,,Mijn liefde voor voetbal gaat nooit meer weg. Het is een passie, mijn passie.’’

Morata op weg naar AC Milan

Volgens Daily Mail en La Gazzetta dello Sport speelt Alvaro Morata binnenkort in de Serie A. De spits van Real Madrid - tweede keuze na Karim Benzema - zou een akkoord hebben bereikt met AC Milan. De Spanjaard zou er een slordige 144.000 euro per week kunnen verdienen. Op clubniveau is er echter nog geen overeenkomst, maar de kans is groot dat Real niet moeilijk doet over de 60 miljoen euro die Milan veil heeft voor de spits.