TT: FC Utrecht slaat bod Feyenoord op Amrabat af

Is dit het doelpunt dat Oranje het WK gaat kosten?

9 juni Ola Toivonen maakte in de laatste seconden van de blessuretijd vanaf eigen helft het winnende doelpunt tegen Frankrijk. Slecht nieuws voor Oranje want zowel Frankrijk als Zweden staat nu op dertien punten in Groep A. Is dit het doelpunt dat Nederland de kop kost op weg naar Rusland?