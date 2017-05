Trainer Mazzarri vertrekt bij Watford

,,We hebben besloten om aan het eind van dit seizoen de samenwerking met Walter Mazzarri te beëindigen, nadat we de toekomstplannen en ambities van de club hadden besproken," zegt voorzitter Scott Duxbury op de website van Watford.



Watford staat op een zestiende plek in de Premier League en is al zeker van behoud op het hoogste niveau. Komende zondag spelen The Hornets in eigen stadion de laatste wedstrijd onder Mazzarri, thuis tegen Manchester City.



Mazzarri was in het verleden trainer van zeven clubs in Italië, waaronder Sampdoria, Napoli en Internazionale.