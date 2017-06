Totti ontvangt UEFA President's Award voor carrière en loyaliteit

Totti speelde afgelopen zondag zijn 786ste en laatste wedstrijd voor AS Roma. Hij viel in de 54ste minuut in tijdens het duel met Genoa (3-2) en kreeg na afloop een emotioneel afscheid van 'zijn' supporters (zie video hieronder).



Totti, die in maart 1993 debuteerde bij AS Roma, kwam in 786 wedstrijden tot 307 doelpunten voor de Romeinen. In het seizoen 2000/2001 werd hij landskampioen met AS Roma en in 2006 wereldkampioen met Italië.