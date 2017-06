Tottenham-speler Son breekt arm bij interland Zuid-Korea

Costa Rica op WK-koers dankzij winnende treffer Ruiz

7:37 Bryan Ruiz heeft de nationale voetbalploeg van Costa Rica dichterbij het WK van volgend jaar in Rusland gebracht. De oud-aanvaller van FC Twente en PSV maakte gisteren (plaatselijke tijd) in San José het winnende doelpunt voor zijn ploeg in het thuisduel met Trinidad en Tobago (2-1).