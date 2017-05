Topschutter Marc Janko verlaat Basel na dit seizoen

Een echte reden voor het vertrek van Janko wordt er voorlopig nog niet gegeven. Volgens de club is besloten op een andere manier invulling te gaan geven aan het 'aanvallend personeel'. Over zijn toekomst is nog niets bekend.



,,Het waren twee prachtige en succesvolle jaren voor mij. Daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken'', aldus de spits op Facebook.



Janko kwam in 2015 transfervrij over van het Australische FC Sydney. In twee seizoenen Basel scoorde de Oostenrijkse international 32 keer in 61 wedstrijden.