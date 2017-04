Terry vertrekt na 22 seizoenen bij Chelsea

Het is nog niet bekend of Terry ook een punt achter zijn carrière zet. ,,Daar zal de komende tijd duidelijkheid in komen. Voorlopig wil ik het team helpen in de laatste weken van het seizoen. Na 22 is het is er zoveel te zeggen en zijn er zoveel mensen die ik wil bedanken, maar daar zal ik de komende weken nog genoeg kansen voor krijgen," zegt Terry op de website van Chelsea.



Na vier seizoenen in de jeugdopleiding van West Ham United werd Terry in 1995 op 14-jarige leeftijd weggeplukt door Chelsea. Daar maakte hij zijn debuut op 28 oktober 1998, in de League Cup-wedstrijd tegen Aston Villa. In het seizoen 1999/2000 speelde hij een korte periode (zes duels) op huurbasis voor Nottingham Forest, maar verder kwam Terry zijn hele carrière uit voor Chelsea. Hij staat inmiddels op 713 wedstrijden voor The Blues. Daarmee moet hij alleen Ron Harris (795) en Peter Bonetti (729) voor zich dulden. Frank Lampard staat vierde op deze lijst, met 648 duels voor Chelsea.



Terry scoorde 66 keer voor Chelsea en droeg 578 keer de aanvoerdersband, een clubrecord. Terry boekte zijn grootste succes in 2012, toen hij met Chelsea de Champions League won. Daarnaast won hij vier keer de Premier League, won hij de Europa League, vijf FA Cups en drie League Cups.