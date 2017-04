Taylor twee duels geschorst na gruwelijke tackle

Schou­der­kwet­suur Carrasco blijkt mee te vallen

15:10 De schouderblessure van Yannick Carrasco blijkt mee te vallen. De Belgische aanvaller van Atlético Madrid heeft niets gebroken, meldde de Spaanse ploeg op de website. Wel is zijn schouder flink gekneusd. Het is niet bekend wanneer Atlético weer over de nummer tien kan beschikken.