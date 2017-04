Sublieme Isco redt Real op bezoek bij Sporting Gijón

Bij de nummer achttien van de Spaanse competitie maakten de Madrilenen twee keer een achterstand goed. Lang leek Real genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar Isco zorgde in de negentigste minuut met zijn tweede doelpunt van de middag voor de winst: 2-3.



Trainer Zinedine Zidane hield zijn befaamde aanvalstrio Gareth Bale (geblesseerd), Karim Benzema en Christiano Ronaldo aan de kant en moest dat bijna bekopen. Na een klein kwartier zette Duje Kop de thuisploeg op voorsprong. De 'Koninklijke' reageerde direct. De Spaanse middenvelder Isco omzeilde drie verdedigers en schoot de bal in de kruising.



Vlak na de hervatting was het weer Sporting Gijón dat scoorde, via Mikel Vesga. Niet veel later was het wederom gelijk. Alvaro Morata kopte de 2-2 binnen. De winnende hing in de lucht en viel dan ook, net als zo vaak dit seizoen tegen het einde van de wedstrijd. Isco schoof vanaf twintig meter de bal in de linkerhoek en bezorgde Real de belangrijke overwinning.



Het elftal van Zidane maakte al voor de zesde keer dit seizoen de winnende goal in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Geen enkele ploeg in La Liga maakte zo vaak het beslissende doelpunt in de slotfase van een wedstrijd.



Real Madrid staat nu zes punten voor op Barcelona. Na 31 wedstrijden heeft de koploper 72 punten. Barcelona komt vanavond voor de 32ste keer in actie, thuis tegen nummer zeven Real Sociedad.