Strootman tekent tot 2022 bij AS Roma

Strootman kwam de voorbije twee seizoenen vanwege blessureleed amper in actie, maar was dit voetbaljaar een vaste waarde in het elftal van trainer Luciano Spalletti dat achter Juventus als tweede eindigde in de Serie A. Dat betekent dat de Romeinen komend seizoen de Champions League in gaan.

,,Ik wil heel graag iets winnen met AS Roma, ik doe er alles aan om dat te bereiken'', zei Strootman, nadat hij in het bijzijn van de nieuwe technisch directeur Monchi zijn nieuwe contract had ondertekend. ,,Iedereen bij de club heeft me gesteund toen ik geblesseerd was en ook daarom wil ik graag hier blijven.''

AS Roma betaalde in 2013 ruim 17 miljoen euro om Strootman over te nemen van PSV. De middenvelder veroverde direct een basisplaats, maar liep in maart 2014 een zware knieblessure op en miste daardoor het WK in Brazilië. Strootman stond vanwege aanhoudende problemen met zijn linkerknie bij elkaar bijna twee jaar aan de kant. Dit seizoen kwam hij weer tot 33 optredens en vier doelpunten in de Serie A.