Stam geniet van zijn tijd bij Reading: 'Er zit veel meer in dan ik had verwacht'

Andries Jonker zet eerste stap naar behoud met Wolfsburg

25 mei VfL Wolfsburg heeft een eerste stap naar behoud in de Bundesliga gezet. De ploeg van trainer Andries Jonker won vanavond in de eigen Volkswagen-Arena met 1-0 van Eintracht Braunschweig. Maandagavond is de return van de beladen en belangrijke derby.