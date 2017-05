Spelers van Huddersfield als helden onthaald na promotie

De bus met de spelers trok van het stadion, John Smith's Stadium, naar St. George's Square in het centrum van de stad. In 2012 promoveerde de club nog naar The Championship, het tweede niveau van Engeland. 45 jaar geleden speelde Huddersfield voor het laatst op het hoogste Engelse niveau.

Op het opgebouwde podium sprak trainer David Wagner de uitzinnige mensenmassa toe: ,,Het is te danken aan de spelersvrouwen, hun kinderen en de spelers, want ze hebben dit sprookje allemaal samen mogelijk gemaakt."

De voorzitter van de club, Dean Hoyle, had het over een droom die uitkwam. ,,Toen ik het overnam in 2009 werd het zwaarder en zwaarder. Elk jaar moesten we concurreren met wat grote jongens. Maar met een open blik kan het gehaald worden, maar ik had nooit gedacht dat het ook zou lukken. Dat bewijst dat dromen uitkomen."