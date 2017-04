Spelers Olympique Lyon aangevallen tijdens warming-up

Doelpuntloos gelijkspel bij Va­len­cia-Se­vil­la

18:21 Valencia en Sevilla hebben elkaar in de Spaanse competitie in evenwicht gehouden: 0-0. Sevilla, de ploeg van trainer Jorge Sampaoli die met Atlético Madrid in een strijd om de derde plaats verwikkeld is, staat door het gelijkspel nu drie punten achter op de Madrilenen.