Spelers Manchester United dragen winst op aan slachtoffers van aanslag

Veel betekenis

,,Deze overwinning heeft heel veel betekenis'', zei de Spaanse United-middenvelder Juan Mata over de winst. ,,We wilden deze trofee voor de stad Manchester winnen en voor alle mensen die geleden hebben. We hebben een cup gewonnen die de club nog nooit had gewonnen. Dus we zijn heel blij.''

Vrede en respect

,,Ik wil deze trofee opdragen aan de slachtoffers'', zei middenvelder Ander Herrera tegen de BBC. ,,Dit is maar voetbal en wat twee dagen geleden is gebeurd, was verschrikkelijk. Dit gebeurde in Manchester, maar we willen een verenigde wereld zien en we zullen vechten voor vrede en respect. Geen aanvallen meer en geen doden, alstublieft."