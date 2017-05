Southampton wil gewilde Van Dijk niet verkopen

AS Monaco mist Mendy in return tegen Juventus

21:33 AS Monaco mist morgenavond linksback Benjamin Mendy in de tweede wedstrijd tegen Juventus in de halve finales van de Champions League. ,,Hij is niet 100 procent fit, we kunnen geen risico met hem nemen'', zei zijn coach Leonardo Jardim vanavond op de persconferentie in Turijn.