Solanke schiet Engeland naar halve finale WK Onder 20

Engeland en Italië moesten vandaag diep gaan voor hun halve finale, die donderdagmiddag (13.00 uur, Europese tijd) in Jeonju wordt gespeeld. De Engelsen bleven vandaag in de kwartfinale met tien man ternauwernood overeind tegen Mexico Onder-20 (1-0), Italië had - ook met tien man - een verlenging nodig tegen Zambia (3-2).



Het enige doelpunt van Engeland kwam van kersvers Liverpool-aanvaller Dominic Solanke, die in het seizoen 2015 - 2016 door Chelsea nog een jaar was gestald bij Vitesse. Vanwege de terreuraanval in Londen van zaterdagavond speelden de Engelsen met rouwbanden. Italië werd in de 111de minuut gered door Luca Vido, die de winnende goal tegen Zambia binnen kopte. De Italianen speelden sinds het einde van de eerste helft met tien man na rood voor Guiseppe Pezzella.



Gisteren bereikten Venezuela, de verrassing van het toernooi, en Uruguay al de halve finales. Zij spelen donderdagmorgen (Europese tijd) de eerste halve finale. Bij het toernooi in Zuid-Korea is Björn Kuipers in beeld voor een van de halve finales of misschien zelfs de finale, die zondag in Suwon wordt gespeeld.