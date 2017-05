Sneijder zet Galatasaray op het goede spoor

Ar­sen­al-ei­ge­naar slaat bod van steenrijke Rus af

20:19 Als het aan Alisher Usmanov lag, was Arsenal in Russische handen gekomen. De steenrijke zakenman heeft een bod van 1,3 miljard pond (ruim 1,5 miljard euro) op tafel gelegd om meerderheidsaandeelhouder Stan Kroenke uit te kopen, meldt de Financial Times. Kroenke heeft het bod echter afgeslagen.