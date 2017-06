Slordige Duitsers nipt langs Aussies

Duitsland heeft de eerste wedstrijd in de Confederations Cup maar nipt gewonnen van Australië. Die Mannschaft, acterend met een B-ploeg, was veel beter dan de Aussies, maar er werden veel kansen gemist: 2-3.

Met name Sandro Wagner van Hoffenheim miste twee prima kansen. Zijn vervanger Timo Werner was in de slotfase dicht bij een goal, maar de aanvaller van Leipzig trof de paal.

De eindstand stond toen al op het scorebord. De Duitsers kwamen al na vijf minuten op voorsprong dankzij een goal van Lars Stindl, die simpel kon intikken na prima voorbereidend werk van Julian Brandt. Uit het niets kwam Australië op gelijke hoogte dankzij Tom Rogic. Maar Julian Draxler kon vlak voor de rust ervoor zorgen dat de Duitsers met een voorsprong naar de kleedkamer konden. De PSG-aanvaller benutte een strafschop.

Vlak na de rust sloeg Leon Goretzka toe. Door een grote fout van doelman Leno, die de bal al in zijn handen had maar toch weer losliet, kon Australië (via voormalig Roda-speler Tomi Juric) toch nog een keer scoren: 3-2. Verder liet Duitsland het niet komen. De goal werd pas na ingrijpen van de videoscheids toegekend toen na het bekijken van beelden bleek dat er niet bewust hands werd gemaakt.

,,We hadden meer moeten doen met de kansen die we de eerste helft kregen", zei Draxler na afloop. Zijn teamgenoot Goretzka zag dat anders. ,,We hadden de controle en lieten de bal goed rondgaan. Hoe we de tweede helft speelden, mogen we onszelf wel aanrekenen. We zijn het toernooi begonnen met een overwinning, dat is het belangrijkste", aldus Goretzka.

Younes

Ajacied Amin Younes bleef op de reservebank bij de Duitsers, die na de eerste speelronde op de tweede plaats staan in groep B van het toernooi dat wordt gezien als generale repetitie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar. Chili versloeg gisteren Kameroen met 2-0 en is voorlopig koploper. Duitsland en Chili spelen donderdagavond tegen elkaar in het tweede pouleduel.

